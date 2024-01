Vertex Energy Aktie: Der weitere Knall!

Die Analysteneinschätzung für die Vertex Energy-Aktie basiert auf 4 Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Davon wurden 3 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft, während keine als "Schlecht" bewertet wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Es gab im letzten Monat keine neuen Bewertungen von Analysten. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben 12 USD, was einen möglichen Anstieg um 253,98 Prozent vom letzten Schlusskurs (3,39 USD) bedeutet. Die daraus resultierende Empfehlung lautet daher "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Vertex Energy-Aktie einen neutralen Wert. Der RSI7 beträgt 54,32 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 liegt bei 50,8, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral" Ranking auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Vertex Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. In den vergangenen Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vertex Energy-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 5,56 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 3,39 USD deutlich darunter liegt, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,79 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Vertex Energy-Aktie somit in der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.