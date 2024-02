Vertex Energy Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Dividendenrendite für Vertex Energy beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte in den letzten Wochen eine deutliche Verbesserung für Vertex Energy festgestellt werden, weshalb wir dem Unternehmen eine "Gut"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Daher erhält Vertex Energy in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit einem "Gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten Vertex Energy 2-mal mit "Gut", 1-mal mit "Neutral" und keinmal mit "Schlecht" bewertet. Dies führt langfristig zu einer institutionellen Bewertung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 1,61 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von 583,23 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 11 USD. Auch dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung seitens der institutionellen Analysten.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Vertex Energy mit einer Rendite von -80,19 Prozent mehr als 107 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 26,62 Prozent, wobei Vertex Energy mit 106,81 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Bewertungskategorien eine überwiegend positive Einschätzung für Vertex Energy.