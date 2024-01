Vertex Energy Aktie: Jetzt geht’s los!

Vertex Energy, ein Unternehmen aus dem Energiebereich, wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Auch Analysten sehen das Unternehmen positiv, mit einer Mehrheit von 3 Buy, 1 Neutral und 0 Sell-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12 USD, was auf ein Potenzial von 393,83 Prozent hindeutet. In der technischen Analyse wird die Aktie jedoch negativ bewertet, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 55,66 Prozent und der Schlusskurs der letzten 50 Handelstage um 33,61 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Zudem hat Vertex Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,68 Prozent erzielt, was 63,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

