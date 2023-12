Vertex Energy Aktie: Immer mit der Ruhe

Die technische Analyse der Vertex Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,63 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 3,8 USD weicht somit um -32,5 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 3,88 USD, was einer Abweichung von nur -2,06 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating für Vertex Energy gemäß der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Vertex Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,68 Prozent erzielt. Dies steht im Gegensatz zu einem durchschnittlichen Anstieg von 19,51 Prozent in der Branche, was einer Underperformance von -60,18 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor lag die Rendite von Vertex Energy um 60,18 Prozent unter dem Durchschnitt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Von institutioneller Seite erhält die Vertex Energy-Aktie langfristig das Rating "Gut", basierend auf den Einschätzungen von Analysten in den letzten 12 Monaten. Für den aktuellen Kurs von 3,8 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 215,79 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 12 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Vertex Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Mit einer Differenz von 28,23 Prozentpunkten (0 % gegenüber 28,23 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" aufgrund dieser großen Differenz.