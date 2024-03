Vertex Energy Aktie: Es gibt was neues!

Der Aktienkurs von Vertex Energy hat im letzten Jahr eine Rendite von -84,88 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor eine Unterperformance von 91,64 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 6,76 Prozent, und Vertex Energy liegt aktuell 91,64 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird der Wert auf 7-Tage-Basis mit 20,59 Punkten als überverkauft eingestuft, was als "Gut" bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie weder als überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Vertex Energy ist insgesamt als "Neutral" zu bewerten. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen zu der Aktie geäußert, und in den letzten Tagen gab es keine starken Diskussionen über positive oder negative Themen rund um das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Vertex Energy derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent auf, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 9,75 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für Vertex Energy aufgrund der Unterperformance des Aktienkurses, des RSI und der Dividendenrendite.