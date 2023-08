Vertex: Analysten signalisieren ein Kurspotenzial von +8,59%

Die Aktie von Vertex hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine Kursentwicklung von +1,31% hingelegt. Gestern erzielte das Unternehmen am Finanzmarkt einen Zuwachs von weiteren +0,71%. Wenn man bedenkt, dass das mittelfristige Kursziel derzeit bei 347,02 EUR liegt, können sich Investoren über ein beachtliches Potenzial in Höhe von +8,59% freuen.

• Am 11.08.2023 stieg die Aktie um weitere 0,71%

• Das aktuelle Kursziel lautet auf 347,02 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beläuft sich auf rund 64%

Aktuell sind es vor allem Bankanalysten mit einer positiven Prognose für die Zukunft des Unternehmens. Laut ihrer Einschätzung ist die Aktie ein starker Kauf und bietet Investoren somit lukrative Möglichkeiten. Konkret haben sich bereits jetzt schon 13 Experten für einen Kauf ausgesprochen und sieben weitere betrachten...