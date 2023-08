Vertex: Analysten sehen Kursziel bei 351,46 EUR

Die Aktie von Vertex hat in den vergangenen fünf Handelstagen leicht an Wert verloren und liegt aktuell bei einem Preis von etwa 324,20 EUR (-0,37% am 29.08.2023). Bankanalysten sehen das wahre Potenzial der Aktie jedoch höher und haben ein mittelfristiges Kursziel von 351,46 EUR errechnet – eine Steigerung um +8,46%.

• Vertex: Am 29.08.2023 mit -0,37%

• Das Kursziel von Vertex liegt bei 351,46 EUR

• Guru-Rating von Vertex beträgt nun 4,06 nach zuvor ebenfalls bereits 4,06

Derzeit empfehlen insgesamt 20 Analysten die Aktien des Unternehmens zum Kauf oder Halten. Eine starke Kaufempfehlung sprechen dabei aktuell gut zwei Drittel der Experten aus (64,52%). Allerdings warnt auch ein Teil der Bankhäuser vor einer möglichen Überbewertung der Aktie aufgrund des neutralen Marktumfelds in jüngster Zeit.

Fazit: Die meisten Analysten...