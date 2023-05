Vertex: Analysten sehen Kursziel bei 346,06 EUR

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Vertex an Wert und beendete den Tag mit einem Minus von -0,79%. Die vergangene Woche war geprägt durch einen Abwärtstrend von insgesamt -2,94%. Der Markt scheint derzeit eher pessimistisch zu sein. Doch laut Bankanalysten ist das wahre Kursziel von Vertex ein Plus von +12,49% entfernt und liegt aktuell bei 346,06 EUR.

• Am 26.05.2023 verzeichnete Vertex eine negative Entwicklung

• Das mittelfristige Kursziel liegt laut Analysten bei 346,06 EUR

• Von insgesamt 30 Experten sehen über zwei Drittel die Aktie positiv

Ein starkes Signal sendet auch das “Guru-Rating” aus: Dieses bleibt konstant auf dem Level “ALT”. Insgesamt empfehlen derzeit zwölf Analysten den Kauf der Aktie und acht weitere sprechen sich zumindest für einen optimistischen Einstieg aus. Mit einer neutralen Bewertung...