Vertex: Analysten sehen Kursziel bei 332,75 EUR

Die Aktie von Vertex zeigt sich derzeit stark am Finanzmarkt. Mit einer positiven Entwicklung von +0,97% am vergangenen Handelstag und einem Gesamtwert von +3,85% in den letzten fünf Tagen herrscht derzeit eine optimistische Stimmung auf dem Markt. Dabei besteht laut Bankanalysten noch weiteres Potenzial für die Aktie.

Das mittelfristige Kursziel liegt momentan bei 332,75 EUR – ein Plus von +3,04%. Der Anteil der Analysten, die die Aktie als starken Kauf bewerten oder zumindest optimistisch sind, beträgt dabei beachtliche +64,52%. Lediglich wenige Experten halten sich mit Bewertungen wie “halten” zurück.

Insgesamt scheint das Guru-Rating mit einem unveränderten Wert von 4,06 ebenfalls zu bestätigen: Die Vertex-Aktie bietet aktuell vielversprechende Anlagechancen.