Vertex: Analysten sehen Kurspotential von 10,12%

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Vertex eine geringfügige Gewinnentwicklung von +0,06%. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es einen Rückgang um -1,36%, was derzeit auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweisen könnte.

Die Bankanalysten sind jedoch optimistischer und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 349,07 EUR ein. Dies würde bei einer korrekten Einschätzung durch die Analysten für Investoren ein Potential für eine Rendite in Höhe von +10,12% bedeuten. Derzeitig gibt es jedoch uneinheitliche Meinungen unter den Experten bezüglich dieser Einschätzungen nach der kürzlichen schwachen Entwicklung des Aktienkurses.

Aktuell empfehlen 13 Analysten die Vertex-Aktie als starkes Kaufsignal und sieben weitere Experten teilen diese positive Einschätzung mit einem “Kauf”-Rating. Die verbleibenden elf...