Vertex: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 354,24 €

Nach Ansicht der Experten ist die Aktie von Vertex derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt um +9,42% über dem aktuellen Wert.

• Am 11.09.2023 legte Vertex um +1,22% zu

• Das aktuelle Kursziel von Vertex beträgt 354,24 EUR

• Das Guru-Rating für Vertex liegt bei 4,06 nach zuvor ebenfalls 4,06

Gestern konnte die Aktie von Vertex am Finanzmarkt einen Aufschwung von +1,22% verzeichnen und erzielt somit in den letzten fünf Handelstagen – also innerhalb einer vollen Woche – eine Gesamtperformance von -0,30%. Die momentane Gemütslage des Marktes scheint daher relativ neutral zu sein.

Die Bankanalysten sind jedoch optimistischer gestimmt als der Markt und haben im Durchschnitt ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei 354,24 € festgesetzt. Sollte ihre Prognose eintreffen würde das bedeuten dass Investoren aktuell noch...