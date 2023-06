Vertex: Analysten bullish mit Kursziel von 342,50 EUR

Die Aktie von Vertex hat laut Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel bei 342,50 EUR und bietet damit ein Potenzial von +8,20%. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,06.

• Vertex: -0,66% am 27.06.2023

• Mittelfrist-Kursziel liegt bei 342,50 EUR

• Anteil der optimistischen Analysten beträgt +64,52%

Am letzten Handelstag gab es eine negative Entwicklung in Höhe von -0,66%, was die vergangene Woche jedoch nur leicht neutralisiert (+0,55%). Die Stimmung unter den Analysten ist größtenteils positiv mit einer Mehrheit (13) für “stark kaufen” und sieben Empfehlungen zum “Kauf”. Elf Experten empfehlen die Bewertung “halten”.

Es existieren Zweifel an der Prognose des mittelfristigen Kursziels aufgrund des gegenwärtig neutralen Trends. Trotzdem sind mehr als die Hälfte aller Analysten weiterhin optimistisch (+64,52%) bezogen auf...