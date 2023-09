Vertex: Aktueller Kurswechsel und Potenzial von +10,57%

Die Vertex-Aktie hat in der letzten Handelswoche eine negative Entwicklung verzeichnet. Gestern ging das Papier mit einem Abschlag von -0,11% aus dem Handel. In den letzten fünf Tagen steht ein Verlust von -2,14% zu Buche. Die Stimmung am Markt ist aktuell pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 354,16 EUR. Dies entspricht einem Potential von +10,57%, falls die Analysten mit ihrer Einschätzung richtig liegen sollten. Von insgesamt 31 Analysten empfehlen 20 die Aktie zum Kauf oder sehen sie als starkes Kaufsignal an – das sind +64,52%. Sieben Experten teilen diese Meinung und stufen das Unternehmen als “Kauf” ein. Elf weitere Bankanalysten geben eine neutrale Bewertung ab.

Zuletzt wurde das Guru-Rating auf 4,06 korrigiert (vorher: ebenfalls 4,06).