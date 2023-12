Vertex Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Aktienkurs von Vertex hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,86 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 22,67 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -0,81 Prozent für Vertex führt. Der Gesundheitspflege-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 15,69 Prozent im letzten Jahr, wobei Vertex um 6,17 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt die Unternehmensanalyse eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Vertex weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhalten wir bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" für die Aktie von Vertex.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Vertex-Aktie beträgt 57, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine Überverkauft-Bewertung und erhält daher ein "Gut"-Rating. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Gut"-Rating für Vertex.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 25,16 und liegt damit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 104. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Vertex auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.