Vertex: Aktie hat Potenzial mit Kursziel von 340,41 EUR

Die Aktien von Vertex haben in den letzten fünf Handelstagen eine negative Wertentwicklung verzeichnet. Am gestrigen Tag sank der Kurs um -2,19%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hinweist. Trotzdem sehen Analysten das Potenzial für weitere Zuwächse.

• Vertex: In den vergangenen fünf Handelstagen ging es um -3,90% nach unten

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 340,41 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +64,52%

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie von Vertex liegt bei 340,41 EUR. Dies würde einem möglichen Anstieg des aktuellen Preises um +10,43% entsprechen. Obwohl einige Experten diese Einschätzung teilen, sind nicht alle davon überzeugt.

13 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und sieben erhöhen ihre Einstufung auf “Kauf”. Die Mehrheit der Experten (11) sieht...