Vertex Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Vertex 5 Mal die Bewertung "Gut", 2 Mal die Bewertung "Neutral" und 0 Mal die Bewertung "Schlecht" vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite mit "Gut" bewertet. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Vertex. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 26,8 USD im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von -12,05 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 23,57 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Vertex in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Vertex wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Vertex-Aktie laut dem gleitenden Durchschnitt einen längerfristigen Durchschnitt von 22,28 USD aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 26,26 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vertex daher ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, mit positiven Themen an vier Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an einem Tag. Jedoch gab es verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Vertex, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.