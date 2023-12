Vertex Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Vertex-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt um -3,31% unter dem aktuellen Kurs.

Kursentwicklung und Ziel

Am 19.12.2023 verzeichnete die Vertex-Aktie eine Kursentwicklung von -0,68%. Das Kursziel des Unternehmens wird auf 356,18 EUR geschätzt. Das Guru-Rating von Vertex bleibt konstant bei 4,09.

Marktstimmung und Analysteneinschätzungen

Die Kursentwicklung der vergangenen fünf Handelstage liegt bei -0,77%, was auf eine relative Neutralität des Marktes hindeutet. Die Stimmung unter den Analysten in den Bankhäusern ist eindeutig. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 356,18 EUR, was einem potenziellen Kursrisiko von -3,31% entspricht.

Analystenempfehlungen

Von insgesamt 32 Analysten geben 14 eine starke Kaufempfehlung für die Aktie von Vertex ab, während 7 Analysten die Aktie als Kauf einstufen. 11 Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Somit sind 65,62% der Analysten zumindest noch optimistisch hinsichtlich der Aktie.

Schlussfolgerung und Ausblick

Die positive Einschätzung der Analysten wird durch das Guru-Rating unterstützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag. Die aktuellen Entwicklungen und die Einschätzungen der Analysten zeigen ein gewisses Potenzial für Investoren, die sich mit der Vertex-Aktie befassen.

