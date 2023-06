Vertex: Die Aktie mit Potenzial

Das Pharmaunternehmen Vertex hat eine positive Kursentwicklung hingelegt und verzeichnete gestern ein Plus von +1,33%. In den letzten fünf Handelstagen ist jedoch insgesamt ein Rückgang um -0,63% zu beobachten. Trotzdem halten Analysten die Aktie für unterbewertet und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 344,91 EUR – was einem Potenzial von +13,20% entspricht.

• Am 02.06.2023 legte die Aktie um +1,33% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 344,91 EUR

• Von insgesamt 30 Analysten empfehlen 20 einen Kauf der Vertex-Aktien

Zwölf Experten bewerten die Vertex-Aktie als starken Kauf und acht weitere als optimistischen Kauf. Zehn Analysten empfehlen das Halten der Aktien. Somit sind rund zwei Drittel (66,67%) aller Experteneinschätzungen positiv.

Auch der Guru-Rating-Indikator spricht dafür: Nach “Guru-Rating ALT”...