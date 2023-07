Vertex Aktie: Kursziel von 338,13 EUR bleibt bestehen

Die Vertex Aktie hat am gestrigen Handelstag eine kleine positive Veränderung von +0,03% erzielt. In den letzten fünf Tagen hingegen gab es einen Rückgang um -1,00%. Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel derzeit bei 338,13 EUR und prognostizieren damit ein mögliches Potenzial für Investoren in Höhe von +4,26%.

Trotz des neutralen Trends der letzten Tage sind sich die Analysten größtenteils einig: Von insgesamt 31 Bewertungen empfehlen 20 Analysten die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Das Guru-Rating liegt unverändert bei 4,06.

Fazit: Mit einem aktuellen Kurspotenzial von über vier Prozent bietet die Vertex Aktie nach Meinung der meisten Experten weiterhin gute Chancen für Investoren.