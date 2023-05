Vertex Aktie: Kursziel bei 307,24 EUR

Die Analysten sind sich einig – die Vertex-Aktie ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt demnach bei 307,24 EUR mit einem potentiellen Gewinn von -3,56% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Vertex verzeichnete am 12.05.2023 einen Rückgang von -0,74%

• Der Guru-Rating Wert wurde auf 4,07 angehoben

• Die Mehrheit der Experten gibt eine Kaufempfehlung ab

In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie um +1,08%, was auf das positive Marktumfeld zurückzuführen ist. Trotzdem sind einige Analysten optimistischer als andere und sehen in Vertex eine attraktive Investitionsmöglichkeit.

Aktuell empfehlen zwölf Analysten die Aktie zum Kauf und sieben weitere bezeichnen sie als attraktiv. Zehn Analysten halten ihr Rating neutral.

Das Guru-Rating liegt nun bei 4,07 und verdeutlicht damit das Potenzial dieser...