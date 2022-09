Verteidigungsausschuss befasst sich mit Mali und der Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Der Verteidigungsausschuss des Bundestages befasst sich am Mittwoch mit den sicherheitspolitischen Entwicklungen in Westafrika und der Ukraine. Die Fachpolitiker hören dazu (ab 09.00 Uhr) Berichte der Bundesregierung zur aktuellen Lage der deutschen Einsatzkontingente in Mali und dem Sahel sowie zur Abgabe militärischen Materials an die Ukraine.

Thema ist auf Drängen von Union und AfD auch ein Einsatz des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) im März, der von bewaffneten Feldjägern begleitet worden war. Einer der Militärpolizisten hatte danach den Verdacht auf ein Dienstvergehen angezeigt./cn/DP/jha