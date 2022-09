Verstärkung bei DAS FUTTERHAUS: Drei neue Führungskräfte in der Elmshorner Systemzentrale

Elmshorn (ots) -Dirk Brüggemann ist neuer Leiter Franchisemanagement bei der DAS FUTTERHAUS-UnternehmensgruppeSeit Anfang September ist Dirk Brüggemann Leiter Franchisemanagement bei der DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe. In seiner Rolle wird Dirk Brüggemann sich mit Fokus auf das Partnermanagement gezielt um den Ausbau des Franchise-Geschäftes kümmern."Mit Dirk Brüggemann haben wir einen echten Franchiseexperten für unser Unternehmen gewonnen. Seine jahrelange, internationale Erfahrung in unterschiedlichen Franchiseunternehmen wird uns dabei helfen, unsere Strukturen und Services innerhalb unseres Systems gezielt weiterzuentwickeln", so Andreas Schulz, Geschäftsführer der DAS FUTTERHAUS Franchise GmbH & Co KG.Mit über 25 Jahren Leitungserfahrung in namhaften, international agierenden Franchise-Unternehmen bringt Dirk Brüggemann umfassendes Wissen aus Handel und Franchise-Entwicklung mit. Vor seiner Position bei DAS FUTTERHAUS war er als Operations Director bei der Abento KG, einer inhabergeführten Unternehmensberatung mit eigenen, bekannten Gastromarken tätig. Vorherige Stationen waren unter anderem 4Fingers, General Mills, Häagen-Dazs und McDonalds. "Ich bin sehr froh, nun Teil des Das Futterhaus-Teams zu sein. Mit meiner Expertise möchte ich das bestehende Franchise-Geschäft weiterentwickeln und stehe hierbei für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Franchisenehmer*innen auf Augenhöhe", kommentiert Dirk Brüggemann seinen Start beim norddeutschen Fachhändler für Tiernahrung und -zubehör.Sven von Saenger übernimmt die Leitung der Exklusivmarken bei der DAS FUTTERHAUS-UnternehmensgruppeSven von Saenger ist der neue Leiter für den Bereich Eigenmarken bei der DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe. Unter Sven von Saenger soll das Exklusivmarkengeschäft weiter ausgebaut und intensiviert werden."Diese wichtige Position mit Sven von Saenger besetzen zu können, freut uns sehr. Seine umfassende Erfahrung in der Steuerung und Vermarktung erfolgreicher Sortimente sowie im Aufbau und der Positionierung exklusiver Marken wird die strategische Ausrichtung unserer DAS FUTTERHAUS Eigenmarken weiter vorantreiben", so Kristof Eggerstedt, Geschäftsführer der DAS FUTTERHAUS Franchise GmbH & Co KG.Sven von Saenger blickt zuletzt auf über 14 Jahre im Otto-Konzern zurück. Durch seine leitenden Funktionen im Einkauf, dem Controlling und insbesondere im Category Management verfügt er über jahrelange Erfahrung in den Themen Sortiments- und Eigenmarkenentwicklung. "Gemeinsam mit meinem erfahrenen Team sehe ich für die Weiterentwicklung der Eigenmarken ein enormes Potenzial für die Futterhaus-Gruppe und freue mich auf diese Herausforderung", so Sven von Saenger.Inga Kober übernimmt die Marketingleitung für die gesamte UnternehmensgruppeInga Kober übernimmt die Leitung Marketing. Kernaufgabe in ihrer neuen Position wird neben der klassischen Handelswerbung die Unterstützung der Eigenmarken sowie insbesondere die Übersetzung der Kommunikation auf digitale Medien sein."Unser Ziel ist es, künftig unsere Marketingaktivitäten zielgerichtet auszubauen und unsere Kunden entlang der Customer Journey kanalübergreifend zu begleiten. Wir freuen uns mit Inga Kober eine gleichermaßen erfahrene, wie auch hoch motivierte Führungskraft gewonnen zu haben, die neben klassischer Werbung auch eine hohe Expertise für die strategische Einbindung digitaler Kanäle mitbringt", kommentiert Geschäftsführer Kristof Eggerstedt die Besetzung."Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei DAS FUTTERHAUS. Ich sehe es als eine wichtige und spannende Aufgabe, Markenkampagnen, klassische Handelswerbung und unser Kundenbindungsprogramm, die FUTTERKARTE, mit einer verstärkt touchpoint- und bedarfsorientierten on wie offline Kommunikation zu verzahnen und den gelben Hund damit bei Tierbesitzern noch bekannter und beliebter zu machen", so Inga Kober. Die letzten fünf Jahre leitete Inga Kober den Marketing- und Online-Bereich beim Händler für Bürobedarf Staples. Sie bringt neben jahrzehntelanger Führungserfahrung ein breites Wissensspektrum in Markenführung, Omnichannel-Marketing, Kundenbindungsprogrammen/CRM sowie der digitalen Transformation und eCommerce mit. Zuvor war sie Geschäftsführerin einer Nachhaltigkeits-Unternehmensberatung und 15 Jahre in verschiedenen Positionen im nationalen und internationalen Konsumgüter-Marketing bei Tchibo und Bahlsen tätig.Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneTel.: 04121-4397-750 / -755E-Mail: presse@futterhaus.comOriginal-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell