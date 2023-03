Versorger Enel erhöht Dividende trotz Gewinnrückgang leicht

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

ROM (dpa-AFX) - Der italienische Versorger Enel hat im vergangenen Jahr weniger verdient, die Erwartungen aber übertroffen. Aktionäre sollen trotz des Gewinnrückgangs eine um zwei Cent höhere Dividende von 40 Cent je Aktie erhalten, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag bei der Bekanntgabe detaillierter Zahlen in Rom mit. Experten hatten mit einer Erhöhung in dieser Größenordnung gerechnet.

Der Nettogewinn sank um etwa die Hälfte auf knapp 1,7 Milliarden Euro. Um Sondereffekte wie Verluste aus dem Verkauf des Geschäfts in Russland oder Kosten für staatliche Auflagen im Zusammenhang mit der Energiekrise sank der Gewinn im vergangenen Jahr um vier Prozent auf rund 5,4 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt mit 5,2 Milliarden gerechnet. Das Unternehmen hatte Mitte Februar bereits Eckdaten wie Umsatz und operatives Ergebnis vorgelegt./nas/zb/jha/