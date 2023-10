Versicherungsgruppe Münchener Verein wird neues Vereinsmitglied bei meinMVP e.V.

München (ots) -Die Münchener Verein Versicherungsgruppe wird zum 01. November 2023 als achtes Mitglied in den Verein meinMVP e.V. aufgenommen. Der Verein steht hinter dem kostenlosen webbasierten Maklerverwaltungsprogramm (MVP) meinMVP, das die gesamte Bestandsführung in nur einer Plattform bündelt. Gegründet wurde meinMVP 2018 als Brancheninitiative aus führenden Maklerversicherern Deutschlands mit dem Ziel, vor allem kleineren und mittleren Maklerbüros den Zugang zur digitalen Verwaltung zu ermöglichen."Als mittelständischer Versicherer, der selbst stark in schlanke und digitale Prozesse investiert, liegt uns das Thema Digitalisierung im Maklermarkt besonders am Herzen", erklärt Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Durch unser Engagement bei meinMVP investieren wir in die so wichtige digitale Weiterentwicklung der Makler in der Breite".Herr Dr. Angelo O. Rohlfs, der als Geschäftsführer der digital broking GmbH die Entwicklung von meinMVP verantwortet, freut sich über den Neuzugang im Verein: "Ich heiße den Münchener Verein auch im Namen aller anderen Gründungsmitglieder herzlich Willkommen bei meinMVP e.V. und bin überzeugt davon, gemeinsam noch mehr Makler für das modernste und zukunftsfähigste MVP zu gewinnen."Die Prozessplattform meinMVP wurde von der VHV Versicherung initiiert und kann seit Markteinführung auf der DKM 2018 zahlreiche Erfolge vorweisen. So wurde das webbasierte MVP bereits mehrfach ausgezeichnet, z.B. mit dem German Innovation Award. Die kostenlosen Leistungen umfassen unter anderem die Kunden- und Bestandsverwaltung, die integrierten Tarifvergleichsrechner, den GDV-Import sowie den BiPRO-Datenaustausch. Die Prozessplattform meinMVP wird stetig weiterentwickelt und verbessert. Rund 7.600 Maklerbüros nutzen meinMVP bereits. Zu den sieben Gründungsmitgliedern gehören: Gothaer, Haftpflichtkasse, Itzehoer, KS/Auxilia, Swiss Life, VHV und Volkswohl Bund.Weitere Informationen zum meinMVP e.V. finden Sie hier: https://www.meinmvp.de/meinmvpverein/Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseKatharina GriepenburgPressereferentinPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51523141Griepenburg.katharina@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell