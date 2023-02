Versicherungsgruppe Münchener Verein: Neue Gewerbeversicherungen als Wachstumsmotor

München (ots) -Die Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG baut im Rahmen ihrer Wachstumsinitiative ihr strategisches Geschäftsfeld Gewerbe weiter aus. Der neue Deutsche HandwerkerSchutz konzentriert sich auf die Betriebshaftpflicht, den Geschäftsinhalt, das Gebäude und die Elektronik eines Gewerbebetriebs. Kunden können alle vier Produkte in einer Police fixieren oder den Versicherungsschutz individuell zusammenstellen."Unser Deutscher HandwerkerSchutz bietet Top-Leistungen zu günstigen Beiträgen und das nicht nur für handwerkliche Berufe", unterstreicht Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Die Handwerksbetriebe können sich voll um ihr Geschäft kümmern. Wir halten ihnen mit unserem neuen Produkt den Rücken frei, sichern deren Zukunft und die ihrer Mitarbeiter. Unserer Kernzielgruppe Handwerk möchten wir damit noch mehr Sicherheit für die Betriebe auch in schwierigen Zeiten bieten. Das unabhängige Analysehaus Franke und Bornberg hat unsere Produkte Betriebshaftpflicht und Geschäftsinhalt bereits mit der Bestnote 0,5 hervorragend bewertet."Die Betriebshaftpflichtversicherung ist die wichtigste gewerbliche Versicherung für Unternehmen, Handwerksbetriebe und Selbstständige: Sie sichert die Existenz ab. Neu ist, dass es nur noch ein Bedingungswerk für alle Gewerke gibt. Mitversichert ist auch die Nutzung gewerblicher Drohnen. Eine erweiterte Produkthaftpflichtversicherung ist inklusive und optional erweiterbar.Die Geschäftsinhaltsversicherung tritt ein, wenn das Inventar des Handwerkbetriebs zerstört wird und ersetzt die finanziellen Folgen eines Schadens. Der Schutz umfasst die technische und kaufmännische Betriebseinrichtung inklusive aller Waren und Vorräte. Im Rahmen der erweiterten Deckung (extended coverage) deckt die Versicherung des Münchener Verein auch Gefahren beispielsweise aus Streiks sowie Schäden durch innere Unruhen ab. "Ein weiteres Highlight unserer Inhaltsversicherung ist die Möglichkeit des Einschlusses von sogenannten unbenannten Gefahren. Dadurch kann sich unser Kunde gegen alle möglichen Schadenereignisse absichern, denn es gilt, dass alles versichert ist, was wir nicht ausdrücklich ausgeschlossen haben", betont Dr. Stefan Lohmöller, COO der Münchener Verein VersicherungsgruppeDie Geschäftsgebäudeversicherung leistet, wenn das Firmengebäude beschädigt oder zerstört wird und ersetzt die finanziellen Folgen eines Schadens. Neben dem Schutz für das gesamte Firmengebäude sind auch Grundstücksbestandteile wie Parkplätze, Garagen oder Terrassen mitversichert. Der Münchener Verein leistet, wenn etwas durch eine versicherte Gefahr, beispielsweise durch Feuer, Sturm oder Hagel, beschädigt oder zerstört wird. Produktinhalt sind ebenfalls die zu versichernden Risiken Extended Coverage und unbenannte Gefahren.Die Elektronikversicherung des Deutschen HandwerkerSchutzes schließt einen vollumfänglichen Versicherungsschutz ein. "Gerade in der heutigen Zeit, in der auch Handwerksbetriebe immer häufiger auf unterschiedlichste elektronische Anlagen und Geräte angewiesen sind, möchten wir allen Betrieben die nötige Sicherheit und den passenden Versicherungsschutz bieten", unterstreicht Dr. Joachim Ziegler, Fachbereichsleiter der Allgemeinen Versicherung der Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Unser Kunde kann dabei zwischen einer Pauschal- oder Einzelversicherung wählen. Unsere Elektronikversicherung umfasst Versicherungsschutz beispielsweise bei Bedienungsfehlern und Ungeschicklichkeit der eigenen Mitarbeiter. Darüber hinaus gilt ein erweiterter Geltungsbereich auf das Homeoffice und Europa. Optional ist auch ein weltweiter Versicherungsschutz abschließbar. Eine Ertragsausfall- und Mehrkostenversicherung komplettieren den Versicherungsschutz.""Mit dem Deutschen HandwerkerSchutz heißt es jetzt für alle Handwerksbetriebe 'Vier gewinnt'", hebt CEO Dr. Reitzler hervor. "Der Deutsche HandwerkerSchutz ist der erste Schritt zur Attraktivitätsverbesserung der Angebote 2023. Ein weiteres Update unseres Deutschen HandwerkerSchutzes ist mit einer Maschinenbruchversicherung in diesem Jahr in Planung."Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.PressesprecherPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell