Versicherungsgruppe Münchener Verein - Neue Führungsrollen im InsurTech Hub Munich e.V.

München (ots) -Die Versicherungsgruppe Münchener Verein stellt künftig zwei zentrale Positionen im Führungskreis des InsurTech Hub Munich e.V. (ITHM). Dr. Joachim Ziegler, Fachbereichsleiter Allgemeine Versicherung beim Münchener Verein, tritt als neues Mitglied dem Vorstand des ITHM bei. Parallel dazu übernimmt Dr. Stefan Lohmöller, Vorstandsmitglied des Münchener Verein und seit 2021 Mitglied des ITHM-Beirats, die Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden des Beirats.Der Münchener Verein ist Gründungsmitglied des 2017 gegründeten ITHM und hat seine Verbundenheit sowie sein Engagement in der sich ständig weiterentwickelnden InsurTech-Branche fortlaufend intensiviert. Die aktuellen Ernennungen von Dr. Joachim Ziegler und Dr. Stefan Lohmöller verstärken diese Bindung und bekräftigen den Einfluss der Versicherungsgruppe in diesem zukunftsweisenden Sektor. Der ITHM ist eine Plattform, die das Ziel verfolgt, Akteure aus der Versicherungswirtschaft, Technologiebranche, Start-up-Szene, akademischen Einrichtungen und Investoren zu vernetzen."Die Ernennung zum stellvertretenden Beiratsvorsitzenden des ITHM ist nicht nur Wertschätzung unseres Engagements, sondern eröffnet uns weitere Gestaltungs- und Dialogmöglichkeiten zwischen der klassischen Versicherungswirtschaft und den innovativen InsurTech-Unternehmen. Unsere aktive Rolle im ITHM verschafft uns Einblicke in revolutionäre Technologien und Geschäftsmodelle, während wir zugleich unsere eigene Expertise einbringen. Dies fördert unsere marktstrategische Position sowie eine Kultur der Innovation und des kontinuierlichen Lernens innerhalb unseres Unternehmens", erklärt der neue stellvertretende Beiratsvorsitzende, Dr. Stefan Lohmöller.Die Mitgliedschaft im ITHM bietet dem Münchener Verein privilegierten Zugang zu Start-ups und einem breiten Netzwerk, das essenzielle Impulse für Digitalisierung und Innovationsstreben liefert. Diese fruchtbare Zusammenarbeit hat bereits zu erfolgreichen Partnerschaften und einer verstärkten Kunden- und Serviceorientierung beim Münchener Verein geführt.Dr. Joachim Ziegler, das neue Vorstandsmitglied des ITHM, unterstreicht: "Als neues Vorstandsmitglied des ITHM freue ich mich darauf, die Brücke zwischen der traditionellen Versicherungswirtschaft und den aufstrebenden InsurTech-Unternehmen zu stärken. Diese Rolle bietet uns eine Plattform, um von den neuesten technologischen Entwicklungen zu lernen und gleichzeitig unseren reichen Erfahrungsschatz einzubringen. Diese Verbindung ist für den Münchener Verein von großer Bedeutung, da sie uns ermöglicht, am Puls der Zeit zu bleiben und kontinuierlich von den innovativen Strömungen in unserer Branche zu profitieren."Neben den neuen Führungspositionen setzt der Münchener Verein seine Partnerschaften mit Start-ups fort, um an der Spitze der digitalen Innovationen zu bleiben. Diese Kooperationen sind ein fundamentaler Bestandteil der Unternehmensstrategie des Münchener Verein und tragen maßgeblich zur Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit bei.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseSabine BaderAbteilungsleiterin Zentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51521682bader.sabine@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell