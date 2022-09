Versicherungsaktien in Bewegung am Montag im Intraday-Geschäft

Laut Benzinga Pro sind die Gewinner und Verlierer des heutigen Intraday-Tages in der Versicherungsbranche die folgenden. Gewinner Reliance Global Group (NASDAQ:RELI) Aktien stiegen am Montag im regulären Handel um 10,04% auf $0,84. Das aktuelle Volumen von 578,8K Aktien entspricht 59,6% des durchschnittlichen Tagesvolumens von Reliance Global Group in den letzten 100 Tagen (zuletzt aktualisiert um 12:40 EST). Der Marktwert der… Hier weiterlesen