Versarien Aktie: Das sollte jeder wissen!

Versarien-Aktie: Analyse zeigt "Neutral"-Bewertung und "Schlecht"-Rating

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich der Versarien-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Ergebnisse deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordern eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Versarien in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Versarien-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,71 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0,322 GBP, was einem Unterschied von -81,17 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,49 GBP) liegt mit einem letzten Schlusskurs von ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-34,29 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Versarien somit für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Versarien mit einer Rendite von -98,25 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" mehr als 78 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -20,56 Prozent kommt, liegt Versarien mit 77,69 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Abschließend zeigt sich auch bei der Dividende, dass Versarien im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (8,84 %) bei einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten ist, da die Differenz 8,84 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich derzeit die Einstufung "Schlecht".