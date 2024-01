Versalink Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Versalink-Aktie beträgt aktuell 41, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und beträgt 36,36, was auch auf eine "Neutral"-Bewertung hinausläuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um die Versalink-Aktie haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Deshalb wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat keine signifikante Zunahme oder Abnahme gezeigt. Insgesamt erhält Versalink daher auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Versalink-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,71 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt Versalink damit 6,74 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -7,22 Prozent, und Versalink liegt aktuell 8,92 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Versalink-Aktie mittlerweile auf 0,05 SGD, während der aktuelle Kurs bei 0,061 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +22 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,05 SGD, was bedeutet, dass die Aktie mit +22 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls ein "Gut" erhält. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Gut" für die Versalink-Aktie.