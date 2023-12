VersaBank Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Versabank aktuell mit einem Wert von 10,32 überverkauft ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als günstig eingestuft wird. Auch der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt einen Wert von 18, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Kategorie als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte die Versabank in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 63,56 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt nur um 6,38 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 6,66 Prozent hatte, liegt die Versabank um 63,29 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Versabank ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Versabank ist positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt vor allem mit den positiven Themen rund um die Versabank, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Versabank bei 8 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 9,12. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.