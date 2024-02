VersaBank Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Versabank-Aktie wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,57 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 9,89 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und basierend auf fundamentalen Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Versabank-Aktie liegt bei 52,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Für den RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" mit einem Wert von 46,65. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Versabank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,36 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 15,16 CAD liegt, was einer Abweichung von +33,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +5,64 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Was das Sentiment und den Buzz im Internet betrifft, wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Versabank gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Versabank-Aktie basierend auf verschiedenen Kriterien, einschließlich fundamentaler, technischer und sentimentaler Aspekte.