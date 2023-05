Verrückt! Diese Growth-Aktie hat nach Q1-Zahlen 13 % an Wert verloren – trotz 51 % Cloud-Umsatzwachstum!

Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) ist eine spannende Growth-Aktie, deren Kurs zuletzt deutlich Federn ließ. Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen korrigierten die Anteilsscheine ca. 13 %. Von über ca. 200 Euro ging es deutlich bergab. Das lag jedoch für mich nicht am soliden Wachstum. Oder an einer erhöhten Prognose, nicht einmal an einem schwachen Nettoergebnis.

Sehen wir uns die Zahlen für das erste Quartal einmal etwas intensiver an. Es könnte sich womöglich anbieten zu evaluieren, ob es sich bei Axon Enterprise um eine klassische Buy-the-Dip-Chance handelt.

Axon Enterprise: Growth-Aktie im Q1!

Generell hat Axon Enterprise wirklich überzeugende Quartalszahlen abgeliefert. Der Umsatz wuchs allgemein um 34 % im Jahresvergleich auf 343 Mio. US-Dollar. Das Nettoergebnis ist mit 45 Mio. US-Dollar auf einem soliden, hohen Niveau. Jedoch auch etwas niedriger als der Vorjahreswert von 54,8 Mio. US-Dollar. Hier dürfte der Schuh aber nicht drücken,

Auch nicht an anderen Wachstumskennzahlen. Axon Enterprise lieferte im immer wichtiger werdenden Cloud-Segment ein überproportionales Umsatzwachstum von 51,2 % auf 116,4 Mio. US-Dollar. Im Bereich der Sensoren wuchsen die Erlöse hingegen um 41,9 % auf 92,3 Mio. US-Dollar. Alles in allem: ein absolut solides Wachstum. Wobei die Cloud-Erlöse und deren Wachstum zeigen, dass immer mehr Sicherheitsbehörden auf die digitalen Services und Plattformen umsatteln. Das wiederum sollte die Basis für jährlich wiederkehrende Umsätze erhöhen.

Im Bereich der Taser hat es immerhin ein Umsatzwachstum von ca. 17 % auf 134,8 Mio. US-Dollar gegeben. Das ist zwar unterdurchschnittlich im Vergleich zum restlichen Unternehmen. Zeigt jedoch auch, dass die Taser selbst in Zeiten höherer Inflation noch ein moderater Wachstumstreiber sind. Sowie auch, dass die digitalen Services einfach das gefragtere Gut sind. In Anbetracht der Bruttomargen von 62 % beim Taser und von 73,2 % bei den Cloud-Erlösen geht die Tendenz hier in eine profitablere, wachstumsstärkere Richtung.

Wobei Axon Enterprise insgesamt ein margenstarkes Unternehmen ist. Die Growth-Story besitzt eine Bruttomarge in Höhe von 59,5 % konzernübergreifend. Das zeigt, dass das Unternehmen mit steigenden Umsätzen womöglich immer weiter positiv skalieren kann. Wo drückt also der Schuh, wenn die Quartalszahlen insgesamt stark sind? Selbst am Ausblick dürfte es kaum liegen. Axon Enterprise hat schließlich den Jahresausblick beim Umsatzwachstum auf 22 % erhöht.

Die Idee: Langsameres Wachstum und Bewertung …?!

Möglicherweise liegt es daran, dass einige Investoren bei der Growth-Aktie fragen: Ist die Bewertung noch in Ordnung? Axon Enterprise kam zuletzt auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 14. Erschwerend hinzu kommt, dass das Management selbst mit 22 % Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2023 eine Verlangsamung gegenüber dem ersten Quartal prognostiziert. Wobei diese Prognose eher konservativ in Anbetracht des Cloud-Wachstums sein könnte.

Jedenfalls ist Axon Enterprise weiterhin ein starkes Unternehmen in einem intakten Markt. Die Wettbewerbsposition ist großartig und das Management baut sich, insbesondere mit cleveren, digitalen Services, ein großes Ökosystem auf. Ich frage mich daher nicht: Ist Axon Enterprise jetzt für die kurz- und mittelfristigen Wachstumsaussichten fair bewertet? Nein, sondern ich konzentriere mich darauf, dass die Growth-Aktie einen Markt mit einem Volumen von ca. 50 Mrd. US-Dollar pro Jahr dominieren könnte. Dafür halte ich eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14,2 Mrd. US-Dollar und selbst das kolportierte Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht zu teuer. Vor allem in Anbetracht des starken und grundsätzlich profitablen Margenprofils.

