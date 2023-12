Verrica Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Dividende von Verrica hat derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Arzneimittelbranche eine negative Differenz von -2,48 Prozent ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bewerten unsere Analysten Verrica heute als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI von Verrica liegt derzeit bei 13,5, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet mit einem Wert von 26,84 auf eine positive Einschätzung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass die Verrica-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positiv bewertet wird. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,12 USD, während der letzte Schlusskurs bei 7,29 USD deutlich darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 4,11 USD wird mit einem "Gut"-Rating bewertet, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber liegt.

Die Analysten haben Verrica in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was auf eine langfristige positive Einschätzung hinweist. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Verrica gab, liegt das Kursziel im Mittel bei 12 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 64,61 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.