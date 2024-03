Verrica Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Verrica. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 66,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 50,4 zeigt an, dass Verrica weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Verrica-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,98 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,2 USD liegt, was einer Abweichung von +4,42 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 5,65 USD liegt, so ergibt sich eine Abweichung von -7,96 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Verrica-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet tragen ebenfalls zur Einschätzung einer Aktie bei. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In den letzten zwei Wochen wurde Verrica von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für Verrica.