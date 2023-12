Verra Mobility Aktie: In selten guter Lage!

Die Dividende der Aktie von Verra Mobility liegt aktuell bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag von 5,28 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Einschätzung abgegeben haben, bewerten Verra Mobility insgesamt als "Gut", da es 2 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Bewertung und keine negativen Bewertungen gibt. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Verra Mobility liegt bei 22 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 2,66 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen wird Verra Mobility als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 42,67, was einem Abstand von 21 Prozent zum Branchen-KGV von 53,78 entspricht. Dadurch ergibt sich eine fundamentale Empfehlung von "Gut".

Die Stimmung und das Interesse an Verra Mobility haben in den letzten Wochen deutlich zugenommen. Die Aktie erhält daher insgesamt eine Bewertung von "Gut" aufgrund des gestiegenen positiven Sentiments und der erhöhten Diskussionsstärke in den sozialen Medien.