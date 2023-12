Verra Mobility Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Anlegerstimmung für Verra Mobility ist größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es 11 positive und drei negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen haben jedoch zu einer vornehmlich neutralen Stimmung geführt. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Verra Mobility daher positiv bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Verra Mobility ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 42 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,85 für IT-Dienstleistungen unter dem Durchschnitt liegt. Demnach wird das Unternehmen als unterbewertet angesehen.

Jedoch hinsichtlich der Dividende von 0 % schneidet Verra Mobility im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,23 % schlechter ab, was zu einer negativen Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Verra Mobility mit 22,32 USD derzeit um +10,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was als positiv eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei +18,66 Prozent, was ebenfalls als gut bewertet wird.

Insgesamt erhält Verra Mobility sowohl in der Anlegerstimmung als auch in der fundamentalen und technischen Analyse eine positive Bewertung.

