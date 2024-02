Verra Mobility Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die technische Analyse von Verra Mobility-Aktie zeigt gemischte Bewertungen. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 20,01 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs bei 22,4 USD liegt. Allerdings zeigt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt mit einem Wert von 22,44 USD eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Verra Mobility jedoch auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Analysten bewerten die Verra Mobility-Aktie langfristig positiv, da 2 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das Kursziel liegt im Mittel bei 22 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -1,79 Prozent ergibt. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.