Verra Mobility Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Verra Mobility. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 89,5 Punkte, was darauf hinweist, dass Verra Mobility derzeit überkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht". Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit wird Verra Mobility insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie von Verra Mobility als "Gut". Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 1 neutral und keine negativ. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 22 USD, was einer neutralen Einstufung entspricht. Aufgrund aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verra Mobility eine Unterbewertung im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen". Mit einem KGV von 44,16 ist die Aktie 18 Prozent niedriger bewertet, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt gemischte Bewertungen. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von 11 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird Verra Mobility auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

