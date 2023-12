Verra Mobility Aktie: Ist es vollbracht?

Verra Mobility-Aktie erhält gemischte Bewertungen

Das IT-Dienstleistungsunternehmen Verra Mobility weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5.2 Prozent liegt. Infolgedessen erhält die Verra Mobility-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich jedoch ein positiveres Bild, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 42,67 unter dem Branchendurchschnitt liegt, was die Aktie im Vergleich als "günstig" einstuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe als "Schlecht" führt.

Die Einschätzungen der Analysten in den letzten zwölf Monaten ergeben eine durchschnittliche Bewertung von "Gut", wobei das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 22 USD liegt. Dies entspricht einer "Neutral"-Empfehlung, da die Aktie um -3,13 Prozent fallen könnte.

Zusammenfassend erhält die Verra Mobility-Aktie gemischte Bewertungen, wobei fundamentale Kriterien positiver bewertet werden als die Dividendenrendite und das Sentiment in den sozialen Medien. Analysten empfehlen die Aktie insgesamt als "Gut".