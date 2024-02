Verra Mobility Aktie: Einfach unglaublich

Die Verra Mobility-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 21,79 USD um -3,11 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, +8,57 Prozent, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs von Verra Mobility, was einer negativen Differenz von -5,21 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen" entspricht. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten eine Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Verra Mobility eher neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen eine positive Stimmung herrschte und an insgesamt acht Tagen eine neutrale Einstellung zu beobachten war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) dient der Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei Verra Mobility bei 70,59, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, berechnet für 25 Tage, beläuft sich auf 51,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die technische Analyse, die Dividendenpolitik, das Anleger-Sentiment und der Relative Strength Index zu einer neutralen bis schlechten Bewertung der Verra Mobility-Aktie führen.