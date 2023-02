Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 27.02.2023 bis 03.03.2023

Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 27.02.2023- (Nr. 074) Studienberechtigte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen nach Bundesländern (Schnellmeldung), Jahr 2022- (Nr. 075) Anbau und Ernte von Gemüse, Jahr 2022Dienstag, 28.02.2023- (Nr. 076) Außenhandelspreise, Januar 2023- (Nr. 09) Zahl der Woche: Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche, Jahre 2018-2021Mittwoch, 01.03.2023- (Nr. 077) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Januar 2023- (Nr. 078) Nominallohn-/Reallohnindex (Verdiensterhebung), 4. Quartal 2022 und Jahr 2022- (Nr. N012) Photovoltaik und Solar: Außenhandel, Produktion, installierte Anlagen, Leistung und Stromeinspeisung, Jahre 2018-2022- (Nr. 079) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Februar 2023 (im Laufe des Tages)Donnerstag, 02.03.2023- (Nr. 080) Neue Kennzahl: Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte im EU-Vergleich, Jahr 2021- (Nr. N013) Verkehrsunfälle von Seniorinnen und Senioren, Jahr 2021- (Nr. 081) Entwicklung der Tarifverdienste (Tarifindex), Jahr 2022Freitag, 03.03.2023- (Nr. 082) Ausgaben je Schülerin und Schüler an öffentlichen Schulen, Jahr 2021- (Nr. 083) Außenhandel, Januar 2023- (Nr. N014) Wärmepumpen: Produktion, Außenhandel, Einsatz in Wohngebäuden und Fachkräfte, Jahre 2017-2022(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell