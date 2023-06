Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 26.06.2023 bis 30.06.2023

Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 26.06.2023- (Nr. 246) Vorläufige Schutzmaßnahmen (Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen), Jahr 2022- (Nr. 247) Viehbestand (Schweine- und Rinderbestand), Stichtag 3. Mai 2023- (Nr. 248) Schwangerschaftsabbrüche, 1. Quartal 2023Dienstag, 27.06.2023- (Nr. 249) Außen- und Binnenwanderungen, Jahr 2022- (Nr. 250) Wirtschaftsfaktor Umweltschutz: Umsatz mit Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz, Jahr 2021- (Nr. 26) Zahl der Woche: Waldschäden durch Trockenheit: Schadholzeinschlag, Jahre 2012-2022Mittwoch, 28.06.2023- (Nr. 251) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 1. Quartal 2023- (Nr. 252) Ehescheidungen, Jahr 2022- (Nr. N039) Krankenhausbehandlungen und Todesfälle im Zusammenhang mit Hitze und Sonne, Jahre 2001-2021- (Nr. N040) Alleinlebende in der Europäischen Union, Jahr 2022Donnerstag, 29.06.2023- (Nr. N041) 75 Jahre Statistisches Bundesamt: Wohnungsbau und Wohnungsbestand in Deutschland, Jahre 1950-2022- (Nr. 253) Kirschenernte (vorläufiges Ergebnis) nach Bundesländern, Jahr 2023- (Nr. 254) Überschuldungsintensität nach Bundesländern, Jahr 2022- (Nr. 255) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Juni 2023 (im Laufe des Tages)Freitag, 30.06.2023- (Nr. 256) Außenhandelspreise, Mai 2023- (Nr. 257) Einkommensteuerpflichtige Rentnerinnen und Rentner, Jahr 2022- (Nr. 258) Einzelhandel (Umsatz), Mai 2023- (Nr. 259) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Mai 2023(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell