Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 25.09.2023 bis 29.09.2023

WIESBADEN (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 25.09.2023(Nr. 381) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juli 2023Dienstag, 26.09.2023(Nr. 39) Zahl der Woche: Kleinste und größte Gemeinden Deutschlands, Stichtag 31.12.2022Mittwoch, 27.09.2023(Nr. 382) Personal und Kinder in der Kindertagesbetreuung (einschl. Betreuungsquote unter Dreijähriger), Stichtag 01.03.2023(Nr. 383) Prüfungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Jahr 2022Donnerstag, 28.09.2023(Nr. 384) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 2. Quartal 2023(Nr. N051) Zum Tag der älteren Menschen am 1.10.2023: Lebens- und Wohnsituation der Altersgruppe 65+; 2002 bis 2022(Nr. 385) Strukturdaten zum Handwerk (Zahl von Unternehmen, Umsatz und Zahl tätiger Personen), Ergebnisse der Handwerkszählung, Jahr 2021(Nr. 386) Bettenausstattung und -auslastung sowie Personal in Krankenhäusern, Jahr 2022(Nr. 387) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, September 2023 (im Laufe des Tages)Freitag, 29.09.2023(Nr. N052) Zum Tag der Deutschen Einheit am 3.10.2023: Entwicklung der Bevölkerung im Erwerbsalter in den ost- und westdeutschen Ländern und Berlin, 2017 bis 2070(Nr. 388) Durchschnittspreise für Strom und Erdgas, 1. Halbjahr 2023(Nr. 389) Außenhandelspreise, August 2023(Nr. 390) Umsatz im Einzelhandel, August 2023(Nr. 391) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), August 2023(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html