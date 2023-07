Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 24.07.2023 bis 28.07.2023

WIESBADEN (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 24.07.2023(Nr. N044) Importe von Obst und Gemüse aus Spanien in Relation zur heimischen Ernte, Jahr 2022(Nr. 291) Wahl zum Vorsitz des Statistischen BeiratsDienstag, 25.07.2023(Nr. 292) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Mai 2023(Nr. 293) Lebenserwartung bei der Geburt (Sterbetafeln 2020/2022), Jahr 2022(Nr. 294) Verkehrsunfälle, Mai 2023(Nr. 30) Zahl der Woche zum Ausbildungsstart: Schulische Vorbildung der Auszubildenden, Jahre 2011 - 2021Donnerstag, 27.07.2023(Nr. 295) Auszubildende in der Pflege (Pflegefachfrau/-mann, endgültige Ergebnisse), Jahr 2022Freitag, 28.07.2023(Nr. 296) Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (endgültige Ergebnisse), Jahr 2022(Nr. 297) Wohnungsbestand (Wohnungen nach Gebäudeart, durchschnittliche Wohnungsgröße und Wohnfläche je Einwohner/-in), Stichtag 31.12.2022(Nr. 298) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Juli 2023 (im Laufe des Tages)(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell