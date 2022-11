Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 21.11.2022 bis 25.11.2022

Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 21.11.2022- (Nr. 488) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Oktober 2022- (Nr. 489) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), Oktober 2022- (Nr. 490) Straßenverkehrsunfälle, September 2022- (Nr. 491) Umsatz im Gastgewerbe, September 2022Dienstag, 22.11.2022- (Nr. 47) Zahl der Woche: Kreuzfahrten in der Europäischen Union, Jahre 2014 - 2021Mittwoch, 23.11.2022- (Nr. 492) Bedeutung der Handelsbeziehungen zu Russland für die einzelnen Bundesländer, Januar - September 2022Donnerstag, 24.11.2022- (Nr. N 068) Neuer Podcast "Fachkräftemangel: Wie steht es um die berufliche Bildung in Deutschland?" (Die Veröffentlichung der Pressemitteilung im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes verzögert sich aufgrund von planmäßigen Wartungsarbeiten. Eine Textversion der Pressemitteilung ist unter https://www.presseportal.de/nr/32102 zu finden.)Freitag, 25.11.2022- (Nr. 493) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 3. Quartal 2022- (Nr. 494) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), September 2022- (Nr. 495) IT-Sicherheitsvorfälle und Besetzung von IT-Stellen in Unternehmen, Jahr 2022- (Nr. 496) Niedriglohnsektor und Lohnspreizung (Verdienstabstand zwischen Gering- und Besserverdienenden), April 2022(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell