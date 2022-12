Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 19.12.2022 bis 23.12.2022

Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 19.12.2022- (Nr. N071) Vorabauswertung Mikrozensus zur Wohnsituation: Nettokaltmieten und Heizart nach Energieträgern, 1. Halbjahr 2022- (Nr. 546) Haushaltsabfälle, Jahr 2021- (Nr. 547) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), Oktober 2022- (Nr. 548) Umsatz im Gastgewerbe, Oktober 2022- (Nr. 549) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 3. Quartal 2022Dienstag, 20.12.2022- (Nr. 550) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, November 2022- (Nr. 551) Pensionärinnen und Pensionäre des öffentlichen Dienstes, Stichtag 01.01.2022- (Nr. N072) Fakten zum Fest: Weihnachtsbäume, Sektverbrauch, Elektronische Unterhaltungsgeräte, Rotkohl und Karpfen, Jahr 2021- (Nr. 51) Zahl der Woche: Behandlungen in Notfallambulanzen der Krankenhäuser, Jahre 2018 - 2021- (Nr. 552) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), November 2022 (im Laufe des Tages)Mittwoch, 21.12.2022- (Nr. 553) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), November 2022- (Nr. 554) Zahl der Pflegebedürftigen, Pflegequoten nach Altersgruppen und Art der Pflege, Jahr 2021- (Nr. 555) Empfängerinnen und Empfänger von Asylbewerberleistungen, Stichtag 31.12.2021- (Nr. 556) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 3. Quartal 2022 (vierteljährliche Schuldenstatistik)- (Nr. 557) Viehbestand (Rinder, Schweine und Schafe), Stichtag 03.11.2022Donnerstag, 22.12.2022- (Nr. 558) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Oktober 2022- (Nr. 559) Frauenanteile in verschiedenen Stufen der akademischen Karriere, Jahr 2021- (Nr. 560) Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 3. Quartal 2022- (Nr. 561) Straßenverkehrsunfälle, Oktober 2022- (Nr. 562) Herbstaussaatflächen, Erntejahr 2022/2023(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell