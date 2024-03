Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 18.03.2024 bis 22.03.2024

Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 18.03.2024- (Nr. 105) Baugenehmigungen, Januar 2024- (Nr. 106) Außenhandel (Detailergebnisse), Januar 2024Dienstag, 19.03.2024- (Nr. 107) Umsatz im Gastgewerbe, Januar 2024- (Nr. 108) Einnahmen und Ausgaben der Hochschulen, Jahr 2022- (Nr. 12) Zahl der Woche zum Tag des Waldes am 21.03.: Wald als Kohlenstoffspeicher, Jahr 2021- (Nr. 109) Gewinnerteams des Europäischen Statistikwettbewerbs für Schülerinnen und Schüler 2024 (11:00 Uhr)Mittwoch, 20.03.2024- (Nr. 110) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Februar 2024- (Nr. 111) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 4. Quartal und Jahr 2023- (Nr. 112) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Januar 2024Donnerstag, 21.03.2024- (Nr. 113) Integrierte Ausbildungsberichterstattung (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2023Freitag, 22.03.2024- (Nr. 114) Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 4. Quartal und Jahr 2023- (Nr. 115) Außenhandelspreise, Januar 2024- (Nr. 116) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), Februar 2024- (Nr. 117) Weinerzeugung, Jahr 2023- (Nr. 118) Wechsel der Vizepräsidentschaft im Statistischen Bundesamt: Verabschiedung von Christoph Unger und Vorstellung der Nachfolgerin Alexandra Roder(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 11 65189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell