Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 15.08.2022 bis 19.08.2022

Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr:Montag, 15.08.2022- (Nr. 344) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Juni 2022- (Nr. 345) Großhandelspreise, Juli 2022- (Nr. 346) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Juni 2022Dienstag, 16.08.2022- (Nr. 347) Promovierende, Jahr 2021- (Nr. 33) Zahl der Woche zum Schulanfang: Preisentwicklung von Schulmaterialien, Juli 2022Mittwoch, 17.08.2022- (Nr. 348) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), Juni 2022- (Nr. 349) Entwicklungen in der beruflichen Weiterbildung in Unternehmen, Jahr 2020- (Nr. Z 28) Zensus 2022: Wiederholungsbefragung - Veröffentlichung auf www.zensus2022.deDonnerstag, 18.08.2022- (Nr. 350) Baugenehmigungen, Juni 2022- (Nr. 351) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 2. Quartal 2022- (Nr. 352) Apfel- und Pflaumenernte (vorläufiges Ergebnis), Juli 2022Freitag, 19.08.2022- (Nr. 353) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Juli 2022- (Nr. 354) Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe, Jahr 2021- (Nr. 355) Umsatz im Gastgewerbe, Juni 2022(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html