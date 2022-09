Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 12.09.2022 bis 16.09.2022

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 12.09.2022- (Nr. N 057) Auswirkungen des "Tankrabatts": Benzin- und Dieselpreise in Deutschland und der EU, Juni - August 2022- (Nr. 381) Außenhandel (detaillierte Ergebnisse), Juli 2022- (Nr. 382) Insolvenzen, 1. Halbjahr 2022 + Trendindikator für August 2022Dienstag, 13.09.2022- (Nr. 383) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, August 2022- (Nr. 384) Schwangerschaftsabbrüche, 2. Quartal 2022- (Nr. 37) Zahl der Woche: Lebkuchen: Produktion und Außenhandel, Jahr 2021- (Nr. 385) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), August 2022 (im Laufe des Tages)Mittwoch, 14.09.2022- (Nr. 386) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Juli 2022- (Nr. 387) Umsatz und Beschäftigte im Ausbaugewerbe, 2. Quartal 2022Donnerstag, 15.09.2022- (Nr. N 058) Zum Start der Europäischen Mobilitätswoche (16.-22.09.2022): Pkw-Nutzung in Deutschland und der EU, Jahre 2011-2021- (Nr. 388) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Juli 2022- (Nr. 389) Großhandelspreise, August 2022- (Nr. 390) Weinernte in Deutschland (Schätzung), August 2022- (Nr. 391) Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, Jahr 2021Freitag, 16.09.2022- (Nr. 392) Baugenehmigungen, Juli 2022- (Nr. 393) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 2. Quartal 2022- (Nr. 394) Obstanbauflächen in Deutschland, Jahr 2022(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell