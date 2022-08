Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 08.08.2022 bis 12.08.2022

Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr:Montag, 08.08.2022- (Nr. 334) Inflationsraten und Preisniveaus in Island, Norwegen und der Schweiz, Juni 2022- (Nr. Z 049) Zensus 2022: Wie geht es jetzt weiter? - Veröffentlichung auf www.zensus2022.deDienstag, 09.08.2022- (Nr. 335) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland und Bundesländer), Juli 2022- (Nr. 32) Zahl der Woche zum Jahr der Jugend: Häufigste Diagnosen junger Menschen bei stationären Krankenhausbehandlungen, Jahre 2005-2020Mittwoch, 10.08.2022- (Nr. 336) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Juli 2022- (Nr. 337) Insolvenzen, Mai 2022 + Trendindikator für Juli 2022- (Nr. 338) Inlandstourismus, Juni 2022Donnerstag, 11.08.2022- (Nr. N 051) Zum internationalen Tag der Jugend (12.08.2022): Einkommensquellen, Erwerbstätigkeit und Erwerbslosigkeit von jungen Menschen, Jahre 1991-2021- (Nr. 339) Mobilitätsverhalten mit Schwerpunkt Tourismus nach Einführung des 9-Euro-Tickets (Auswertung von Mobilfunkdaten), Januar - Juli 2022- (Nr. 340) Gefährdungseinschätzung der Jugendämter für Minderjährige (Kindeswohlgefährdungen), Jahr 2021Freitag, 12.08.2022- (Nr. N 052) Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen: Teilzeitquote und Altersverteilung, Jahre 2020/2021- (Nr. 341) Außenhandel (detaillierte Ergebnisse), Juni 2022- (Nr. 342) BAföG-Empfängerinnen und -Empfänger, Jahr 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell